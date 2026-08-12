دعا الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ، إلى توسيع إتاحة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، محذراً من تركيز قدراتها في أيدي عدد محدود من الشركات أو الحكومات، في وقت تعود الشركة بقوة إلى تبني نهج النماذج المفتوحة.

وأطلقت «ميتا» نموذجها الجديد «Muse Glimmer»، المصمم لتنفيذ مهام تعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي مباشرة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية باستخدام بطاقة رسومية واحدة، ما يقلل الاعتماد على البنية السحابية مرتفعة التكلفة. كما كشفت الشركة عن إتاحة نموذج أكثر تطوراً للمطورين يحمل اسم «Muse Spark 1.2».

ويرى زوكربيرغ، أن النماذج ذات الأوزان المفتوحة تمنح المطورين والشركات قدرة أكبر على التخصيص، إلى جانب خفض التكاليف وتوسيع دائرة الاستفادة من التقنيات المتقدمة.

وطالب بتخفيف القيود التي تواجه تطوير الذكاء الاصطناعي المفتوح في الولايات المتحدة، معتبراً أن توسيع الوصول إلى هذه التقنيات يعزز المنافسة والابتكار، خصوصاً مع التقدم الذي تحققه النماذج الصينية.

وتعكس الخطوة تحولاً جديداً في إستراتيجية «ميتا»، وسط سباق متسارع بين شركات التقنية العالمية للسيطرة على الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي.