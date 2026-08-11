في حادثة مُفجعة، لقي 15 عاملاً مصرعهم وأصيب 32 آخرون في حادثة مرورية مروعة وقعت اليوم (الثلاثاء)، أمام محطة كهرباء الشباب بوصلة «الدواويس»، التابعة لدائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية المصرية.

وبحسب البيانات الرسمية، وقعت الحادثة إثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت محملة بالعمال، فيما أشارت رواية أولية إلى تصادم سيارتي نقل كان العمال يستقلونهما على وصلة «الدواويس»، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

نقل المصابين إلى المستشفيات

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً بالحادثة، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية إلى موقع الواقعة، بالتزامن مع الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والتعامل مع تداعيات الحادثة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي والمجمع الطبي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم نقل جثامين المتوفين والتحفظ عليها في ثلاجات المستشفيات لحين استكمال الإجراءات القانونية والتعرف على الضحايا.

وحررت الجهات المختصة محضراً بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والاستماع إلى أقوال المصابين حول تفاصيل وملابسات الحادثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الصحة تتابع حالة المصابين

وفي السياق ذاته، يتابع وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبدالغفار التداعيات الصحية للحادثة، للاطمئنان على حالة المصابين والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار أن غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة تتابع تطورات الحادثة بصورة مستمرة، بالتنسيق مع هيئة الرعاية الصحية ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد رفع درجة الاستعداد في المستشفيات، والتأكد من توافر الفرق الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع المصابين.

الحصيلة الأولية: 15 وفاة و32 مصاباً

وأشار المتحدث إلى أنه، وفقاً لآخر تحديث، أسفرت الحادثة في حصيلتها الأولية عن 15 حالة وفاة و32 مصاباً، موضحاً أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع استمرار استكمال حصر البيانات ومتابعة تطورات الحالات الصحية للمصابين.

وأكد أن وزير الصحة وجّه بتقديم أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين، ومتابعة حالاتهم الصحية أولاً بأول، مع استمرار التنسيق الكامل بين غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة والجهات الصحية في محافظة الإسماعيلية.

وتقدمت وزارة الصحة والسكان بخالص التعازي والمواساة إلى أسر المتوفين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.