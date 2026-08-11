رفض نجم إيفرتون إيليمان ندياي عرضاً للانضمام إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب ما أورده الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو.

رغبة في البقاء مع إيفرتون

وأوضح رومانو عبر حسابه على منصة «إكس» أن الجناح السنغالي إيليمان ندياي رفض الانتقال إلى الهلال، رغم العرض المالي الضخم، إذ يُصر جناح إيفرتون على مواصلة مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد حسم قراره بهذا الشأن.

أرقام ندياي

وشارك ندياي في 34 مباراة بقميص إيفرتون في مختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 6 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة، كما تألق مع منتخب السنغال في بطولة كأس العالم 2026، إذ أحرز هدفاً وصنع هدفين خلال 3 مباريات.

عقد ممتد وقيمة سوقية مرتفعة

ويمتد عقد إيليمان ندياي مع إيفرتون حتى 30 يونيو 2029، فيما تُقدر قيمته السوقية بـ55 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».