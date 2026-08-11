يشارك المنتخب السعودي للمواصفات في النسخة الحادية والعشرين من الأولمبياد الدولي للمواصفات 2026، الذي تستضيفه مدينة غويانغ في كوريا خلال الفترة من 12 حتى 14 أغسطس 2026، بمشاركة 13 دولة.

ويمثّل المملكة في الأولمبياد 12 طالبًا وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية، موزعين على 4 فرق، جرى اختيارهم وإعدادهم ضمن رحلة تأهيل متكاملة، بالتعاون بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، ووزارة التعليم، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ويهدف الأولمبياد الدولي للمواصفات، الذي يُقام سنويًا منذ عام 2006 في كوريا، إلى تعزيز الوعي لدى طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية بمفاهيم المواصفات والمقاييس والجودة، وتشجيعهم على تبادل الأفكار الجديدة حول المعايير والتقنيات الحديثة.

وسجلت المملكة حضورها الأول في الأولمبياد عام 2024، بوصفها أول دولة عربية تشارك في المسابقة، وحققت خلال مشاركتيها السابقتين 5 جوائز دولية، شملت ميدالية ذهبية، وميداليتين فضيتين، وميدالية برونزية، وجائزة شرفية.

وتمثل هذه المشاركة امتدادًا لجهود المملكة في اكتشاف الطلبة الموهوبين وتأهيلهم للمنافسة في المحافل العلمية الدولية، وتوفير خبرات نوعية تسهم في تعزيز وعيهم بأهمية المواصفات والمعايير ودورها في رفع جودة المنتجات والخدمات وتحسين جودة الحياة.