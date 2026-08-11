قرر قائد نادي إنتر ميامي الأمريكي والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي الابتعاد عن كرة القدم «مؤقتاً»، عقب وفاة والده خورخي، السبت الماضي، بعد صراع مع المرض.

رحيل الداعم الأول

وذكرت شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية أن رحيل والد الأسطورة الأرجنتينية ترك فراغاً كبيراً في حياة اللاعب، إذ لم يكن خورخي ميسي مجرد أب، بل كان أول مستشار وممثل وداعم لابنه منذ بداياته في عالم كرة القدم.

وأثّر رحيله في ميسي بشكل عميق، لا سيما أن اللاعب لطالما حافظ على علاقة وثيقة للغاية بوالده، الذي رافقه ودعمه طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات.

وأضافت الشبكة أن هذا الألم ليس جديداً على ليونيل ميسي، إذ كانت صحة والده خورخي مصدر قلق بالغ للعائلة خلال كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في الولايات المتحدة.

ورغم بُعد المسافة وضغوط البطولة، فإن الوضع الشخصي للنجم الأرجنتيني كان له تأثير واضح عليه، وبعد أسابيع قليلة، وصل النبأ المفجع بوفاة والده.

ميسي يُعلّق مسيرته «مؤقتاً»

وبعد علمه بوفاة والده، قطع ميسي التزاماته المهنية مع إنتر ميامي فوراً، ليعود إلى الأرجنتين ويكون إلى جانب عائلته، حيث أُقيمت جنازة خورخي في سريّة تامة بمدينة روساريو، في لحظة مؤلمة للغاية لبطل مونديال 2022، الذي اختار منذ ذلك الحين البقاء مع عائلته، من دون تحديد موعد لعودته إلى الولايات المتحدة.

وتتزايد التساؤلات حول مستقبل مسيرة ميسي الكروية، إذ أفادت تقارير أرجنتينية بأنه قرر تعليق التزاماته المهنية للتفرغ للحزن ودعم أحبائه خلال هذه الفترة العصيبة، ولم يُحدّد حتى الآن موعد عودته إلى إنتر ميامي، ما يعكس بوضوح أن كرة القدم أصبحت في المرتبة الثانية من أولوياته في الوقت الراهن، بينما تأتي عائلته على رأس اهتماماته، بدعم من والدته وإخوته وزوجته وأبنائه.