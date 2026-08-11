مع اقتراب انطلاق منافسات دوري روشن السعودي، تستعيد ذاكرة الكرة السعودية واحدة من أبرز الإحصاءات التاريخية، المتعلقة بأقوى البدايات منذ موسم 1974/75، وتحديدًا الأندية التي نجحت في تحقيق سلسلة انتصارات متتالية خلال أول ثلاث مباريات من الموسم.



ويتصدرفريق الاتحاد قائمة الأندية الأكثر تحقيقًا لهذه البداية المثالية، بعدما نجح في الانتصار بأول ثلاث مباريات في 14 مناسبة، متفوقًا على فريق الهلال الهلال الذي حققها في 12 مناسبة.



ويأتي فريق النصر ثالثًا برصيد 8 مرات، ثم فريق الشباب بـ5 مرات، وفريق الأهلي بـ4 مرات.



وضمت القائمة كذلك أندية حققت الانطلاقة المثالية مرة واحدة، وهي الوحدة والاتفاق والشعلة والرائد والباطن.



وتكشف هذه الأرقام عن حضور تاريخي لعدد من كبار الأندية السعودية في سباق البدايات القوية، فيما تتجه الأنظار مع انطلاق الموسم الجديد لمعرفة الفريق الذي سيتمكن من إضافة اسمه إلى سجل أصحاب أقوى الانطلاقات، وبدء مشواره بثلاثة انتصارات متتالية.