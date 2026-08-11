تبرز قائمة الانتصارات الأكبر في الجولة الافتتاحية للدوري السعودي منذ موسم 1974/75، والتي شهدت 11 مباراة تمكن خلالها أحد الفرق من تحقيق الفوز بفارق خمسة أهداف.



ويتصدر فريق الهلال قائمة الانتصارات النظيفة بخمسة أهداف، بعدما حقق الفوز بنتيجة 5-0 في افتتاحيات مواسم 1980/81 و1999/00 و2007/08، بينما سجل فريق النصر النتيجة ذاتها في افتتاح موسم 2025/26، وحقق فريق الأهلي 5-0 في موسم 2012/13.



وشهدت القائمة حضورًا لافتًا لفريق الاتحاد، الذي حقق أكبر انتصاراته الافتتاحية بنتيجة 5-1 أمام منافسه في موسم 2008/09، كما سجل انتصارين بنتيجة 5-2 في موسمي 2005/06 و2025/26.



كما ظهر النصر بنتيجة 5-2 في افتتاح موسم 1997/98، فيما حقق الأهلي النتيجة ذاتها في موسم 1977/78.



واختتمت القائمة بانتصار الاتحاد بنتيجة 5-3 في افتتاح موسم 2011/12، ليصبح فارق الأهداف الخمسة حاضرًا في تاريخ الجولة الافتتاحية للدوري السعودي على مدار أكثر من خمسة عقود.



ومع اقتراب صافرة البداية، تترقب الجماهير ما إذا كانت الجولة الأولى من الموسم الجديد ستشهد انتصارًا جديدًا يدخل قائمة أكبر الانتصارات الافتتاحية في تاريخ الدوري السعودي.