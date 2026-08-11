ارتفع الذهب اليوم، للجلسة الثالثة على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم للبحث عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% ليصل إلى 4432.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول (الساعة 02:17 بتوقيت جرينتش)، مسجلاً أعلى مستوى منذ الخامس من يونيو.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.7% لتصل إلى 4492.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 66.30 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.7% إلى 1765.26 دولار، وصعد البلاديوم 0.8% إلى 1394 دولاراً.