وجَّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة لتفقد المشاريع العقارية الجارية في كافة محافظات الجمهورية لضمان تسليم الوحدات في المواعيد المحددة دون تأخير، واحترام العقود المبرمة مع المشترين، وإتمام إنشاء البنية الأساسية للمشاريع، مع ضمان محاسبة المخالفين، وإطلاع الرئيس على الإجراءات المتخذة بشكل دوري.



تفقد الوضع



صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية محمد الشناوي، في بيان اليوم، بأن الرئيس شدد خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية المتعلقة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية.



ووجه الرئيس بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية لتفقد الوضع على الأرض لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقاً للضوابط ذات الصلة، وحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية.



صكوك ضريبية



وافق الرئيس المصري على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من الممولين وتخصم من التزاماتهم الضريبية المستقبلية على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب، ما يساهم في خفض الحاجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع شهد عرضاً لمستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2025-2026 والعام المالي 2026-2027. كما استعرض وزير المالية تطورات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، بما في ذلك تطبيق «موبايل تطبيق» للمرة الأولى وما تم اتخاذه من إجراءات لتبسيط إجراءات استخدام التطبيق، موضحاً أنه سيتم خلال الأيام القادمة إطلاق تطبيق ومنظومة مشابهة خاصة بضريبة التصرفات العقارية.



الأداء الختامي



استعرض وزير المالية كذلك تفاصيل الأداء الختامي المالي للعام المالي 2025-2026، بما في ذلك أهم المؤشرات المالية والاقتصادية المدرجة بموازنة العام المالي الماضي. وأشار وزير المالية إلى أن معدل النمو الحقيقي في مصر بلغ 5.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026، مؤكداً وجود تحسن في معظم مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال العام الماضي بما في ذلك خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات وزيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية فضلاً عن وجود تحسن ملحوظ في أداء أسواق المال والبورصة المصرية، وكذلك تحسن ملموس في تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد والعائد على سندات الدولة المصرية.