أعلنت الهيئة العامة للعقار قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ 142 قطعة عقارية، في 12 حيًا بمنطقة مكة المكرمة، منها 10 أحياء بمدينة مكة المكرمة، وحيان بمحافظة جدة، فيما تنتهي أعمال التسجيل العيني الأول للعقار لـ 62 قطعة عقارية في حي واحد بالمنطقة الشرقية، وذلك بنهاية (الخميس) 30 صفر 1448هـ، الموافق لـ 13 أغسطس 2026.

وبينت «الهيئة» أن التسجيل العيني للعقار سينتهي في الأحياء التالية بمدينة مكة المكرمة: (جزء من حي الفرقان، جزء من حي المقام، جزء من حي جعرانة، جزء من حي الفتح، جزء من حي النقا الجديد)، فيما ينتهي التسجيل في الأحياء التالية بمحافظة جدة: (جزء من حي طيبة، جزء من حي الرياض).

ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق الأحياء العقارية المعلنة إلى سرعة المبادرة بتسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاري قبل انتهاء مدة التسجيل للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق جميع التغييرات التي تطرأ على العقار.

وأوضحت أن السجل العقاري سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية تُسجل، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه؛ ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسية له.

وأكدت «هيئة العقار» أن عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار التي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، وأن طلبات التسجيل العيني للعقار مستمرة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء مدة التسجيل المحددة في قرار الإعلان.