يستعد المطرب المصري أحمد سعد للعودة إلى أجواء الحفلات الصيفية من خلال سهرة غنائية في الساحل الشمالي، مساء الخميس المقبل 13 أغسطس، ضمن برنامج فعاليات مبادرة «يلا ساحل».

تفاصيل الحفل

ومن المقرر أن يشارك سعد جمهوره خلال الحفل مجموعة من أغاني ألبومه الجديد «الإلكترو»، بالإضافة إلى عدد من أغانيه الشهيرة التي قدمها على مدار مشواره.

يتضمن الحفل العديد من المفاجآت أبرزها عرض مجموعة من الاستعراضات والعناصر البصرية التي تم إعدادها خصيصًا لهذه الليلة من بينها عروض الإضاءة والفيديو والصورة، إلى جانب فقرات استعراضية تضيف طابعًا بصريًا مميزًا إلى الحفل.

أحمد سعد يواصل نشاطه الغنائي

وعلى صعيد آخر، يواصل أحمد سعد الترويج لألبومه «الإلكترو»، الذي طرحه مؤخرًا عبر المنصات الموسيقية، ويضم عددًا من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويشهد ألبوم أحمد سعد تعاونًا مع عدد من أبرز صناع الموسيقى، من بينهم تامر حسين وأحمد إبراهيم، تامر حسين وعمرو مصطفى ونادر حمدي، مدين، أمير طعيمة وغيرهم.

ومن أبرز أغاني الألبوم «طايرين»، «يا ولا يا ولا»، «9:30»، «وصل وصل»، «محيراني» و«الليلة»، حيث قدم خلالها سعد أشكالًا موسيقية مختلفة عن أعماله السابقة.