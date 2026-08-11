حسمت محكمة استئناف عالي شمال القاهرة النزاع المالي بين الفنان المصري محمود حميدة وشركة «آرت ميكرز» للتوزيع والإنتاج الفني بشأن أجره عن مسلسل «لما كنا صغيرين»، بعدما رفضت مطالبته بالحصول على 5 ملايين جنيه كأجر إضافي.

وفي المقابل، ألزمت المحكمة المصرية محمود حميدة بسداد 336 ألف جنيه للشركة، على خلفية الخلاف حول قيمة مستحقاته المالية عن مشاركته في العمل.

خلاف بسبب مدة حلقات المسلسل

وتعود تفاصيل الأزمة إلى عام 2021، بعدما نشب خلاف بين الطرفين حول مدة حلقات المسلسل، إذ نص العقد المبرم في يناير 2020 على أن تتكون الحلقة من 40 دقيقة، بينما جاءت الحلقات التي عُرضت خلال رمضان 2020 بمدة تراوحت بين 25 و30 دقيقة.

واستندت الشركة إلى هذا الفارق في مدة الحلقات للمطالبة بإعادة احتساب المقابل المالي، فيما تمسك محمود حميدة بمطالبته بالحصول على مستحقات إضافية، لتنتهي القضية بحكم قضائي يلزمه بسداد المبلغ لصالح الشركة.

أبطال «لما كنا صغيرين»

المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي، وشارك في بطولته خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، كريم قاسم، نسرين أمين، نبيل عيسى، محمود حجازي وهاني عادل، وعُرض في رمضان 2020.