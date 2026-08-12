توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية منها.

وتبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ولا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، خاصة الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

فيما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلًا جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة 10-28 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.