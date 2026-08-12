استقر الدولار في بداية التعاملات الآسيوية اليوم، مع ترقّب أسواق العملات لبيانات التضخم الأمريكية.

وبقي الين مستقراً مقابل الدولار عند 159.275 ينّاً، ليحوم حول أدنى مستوياته خلال الشهر على الرغم من التدخل المشترك في الآونة الأخيرة من قبل السلطات الأمريكية واليابانية لدعم الين، في حين استقر اليورو عند 1.1542 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر أيضاً على الجنيه الإسترليني مسجلاً 1.3508 دولار. واستقر كل من الدولار الأسترالي ونظيره النيوزيلندي عند 0.7064 دولار و0.5879 دولار أمريكي على الترتيب.

وفي سوق العملات المشفرة، انخفض سعر بتكوين 0.2% إلى 63554.30 دولاراً، بينما تراجعت عملة إيثر 0.1% إلى 1879.62 دولاراً.