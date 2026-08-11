حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، من أن موجات الحر المفرطة باتت تحدث بوتيرة أكبر، وتزداد شدةً وطولاً واتساعاً، مع استمرار ارتفاع حرارة الكوكب نتيجة تغير المناخ.

وتشهد أجزاء من أوروبا موجة خامسة من الطقس الحار في صيف مليء بالجفاف وحرائق الغابات ودرجات حرارة قياسية.

وقال جون كينيدي، رئيس قسم المعلومات المناخية في «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية» في مؤتمر صحافي في جنيف: «أصبحت موجات الحر الشديد أكثر تواتراً وشدة، وتستمر لفترات أطول، وتغطي مناطق أوسع بكثير مما كانت عليه في مناطق كان مناخها أكثر برودة في الماضي».

وأشار كينيدي إلى أن النمط الحالي لموجات الحر في أنحاء أوروبا، القارة التي تشهد أسرع معدل لارتفاع درجات الحرارة في العالم، يعكس التفاعل بين نمط مستمر من الضغط المرتفع في نصف الكرة الشمالي ومناخ أدفأ.

ويعمل الضغط المرتفع على احتجاز الهواء الدافئ، وتقليل الغطاء السحابي، ومنع دخول الهواء الأبرد، مما يسمح بحبس الحرارة فوق مناطق واسعة لعدة أيام أو أسابيع. وأضاف أن ظاهرة النينيو، وهي نمط مناخي طبيعي يؤدي عادة إلى ارتفاع درجات حرارة الكوكب، لم تسهم في موجة الحرارة التي تشهدها أوروبا هذا العام لأن الظروف في منطقة المحيط الهادئ الاستوائية محايدة حالياً.