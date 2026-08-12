أنقذت السلطات الإندونيسية 172 شخصًا بعد اندلاع حريق مفاجئ في عبّارة كانت تُبحر من جزيرة بالي السياحية باتجاه لومبوك، بينما تتواصل عمليات البحث عن أي ركاب مفقودين قد يكونون في مياه مضيق لومبوك.

ووفقًا للجهات المختصة، فإن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح (اليوم الأربعاء)، مخلفًا حالة من الذعر بين الركاب، ومؤديًا إلى وفاة شخص واحد على الأقل.

وأوضح رئيس الجهة المحلية المسؤولة عن عمليات الإنقاذ، محمد هاريادي، أن العبّارة (كيه.إم بوتري ياسمين) غادرت ميناء بادانجباي في بالي متجهة إلى ميناء ليمبار في لومبوك، قبل أن تشتعل فيها النيران على بُعد 45 كيلومترًا من الساحل. وأضاف أن الحريق اندلع عند الساعة 04:39 صباحًا بالتوقيت المحلي (20:39 بتوقيت غرينتش)، ما استدعى استنفارًا واسعًا شمل نشر قوارب إنقاذ إضافية والتنسيق مع السفن القريبة من موقع الحادث.

وأشار هاريادي إلى أن أكثر من 200 فرد شاركوا في عملية الإجلاء، التي جرت وسط ظروف بحرية صعبة، مؤكدًا أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة سبب اندلاع الحريق، وما إذا كان للاكتظاظ دور في تفاقم الحادث.

وتعد هذه الواقعة واحدة من الحوادث البحرية التي تُعيد تسليط الضوء على تحديات السلامة في خطوط النقل البحري بين جزر إندونيسيا.