ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة جنوب شرقي مدينة ناهيلو في ولاية هاواي الأمريكية، في هزة أرضية جديدة أعادت التذكير بالنشاط الجيولوجي المتصاعد في تلك المنطقة الواقعة ضمن نطاق (حزام النار) بالمحيط الهادئ.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على مسافة 45 كيلومترًا من ناهيلو، وعلى عمق بلغ 7.2 كيلومتر، ما جعله محسوسًا في عدد من المناطق المحيطة دون تسجيل أضرار كبيرة حتى الآن.

ويُعد موقع هاواي واحدًا من أكثر المناطق نشاطًا على مستوى العالم، إذ يشهد بين الحين والآخر هزات أرضية وزلازل ارتدادية متفاوتة القوة، بفعل وجوده على حافة الصفائح التكتونية النشطة، فضلًا عن احتضان الجزيرة لجبل كيلاوا البركاني الذي يُعد من أكثر البراكين نشاطًا في العالم.

وتأتي الهزة الأخيرة في سياق سلسلة من التحركات الجيولوجية التي تراقبها السلطات الأمريكية عن كثب، تحسبًا لأي نشاط بركاني أو زلزالي قد يتصاعد خلال الفترة المقبلة.