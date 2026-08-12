ارتفعت أسعار النفط في تداولات اليوم مدفوعة بموجة جديدة من القلق حيال اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من الزيادة الملحوظة في مخزونات الخام الأمريكية.

وفي ظل هذا التوتر الجيوسياسي، واصل السوق العالمي استجابته السريعة لأي مؤشرات تهدد توازن العرض.

وسجّل خام برنت مكاسب إضافية بلغت 1.10 دولار ليصل إلى 90.01 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتًا، بنسبة 0.85%، ليُتداول عند 83.91 دولار.

وجاء هذا الصعود امتدادًا لموجة المكاسب التي حققها الخامان القياسيان أمس (الثلاثاء)، حين أغلقا عند أعلى مستوى لهما منذ 31 يوليو، بعد ارتفاع تجاوز الدولار، عقب قفزة قوية بنحو 5% في جلسة الاثنين.

وفي المقابل، كشفت بيانات معهد البترول الأمريكي عن زيادة كبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة بلغت 9.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس، في حين تراجعت مخزونات البنزين بنحو 1.5 مليون برميل، وانخفضت نواتج التقطير 596 ألف برميل، ما يعكس تباينًا في حركة الطلب داخل السوق الأمريكية، ويضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد النفطي العالمي.