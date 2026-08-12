يزور وفد أمني عراقي رفيع المستوى غداً (الخميس) السعودية لمناقشة عدد من الملفات الأمنية والقضايا المشتركة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».



وأفادت الوكالة بأن الوفد الذي سيزور السعودية سيضم مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري رئيساً للوفد، ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، وقائد الدفاع الجوي الفريق مهند الأسدي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي.



وذكرت الوكالة أن الوفد سيبحث مع الجانب السعودي عدداً من الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة، وملف الطائرات المسيّرة، فضلاً عن سبل تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين.