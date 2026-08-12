التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، اليوم (الاربعاء)، وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين ديوان المظالم ووزارة التعليم في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الأحيدب أهمية هذه الزيارة وما تمثله من فرصة لتعزيز التعاون في الجوانب العلمية والعملية، وتبادل المعرفة والخبرات بما يُسهم في إثراء المعرفة وتعظيم الأثر، واستعرض ما يشهده القضاء الإداري وعلومه القانونية من نقلة نوعية في التحول الرقمي، واستثمار التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في نقل المعرفة.

من جانبه أشاد البنيان بما حققه ديوان المظالم من تطور تنظيمي ورقمي، وما تتضمنه منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر من مستهدفات طموحة لتعزيز كفاءة القضاء الإداري وتيسير إجراءاته وخدمة المتقاضين، إلى جانب جهود الديوان في تدوين المبادئ القضائية وإتاحتها للاستفادة منها في المجالات العلمية والبحثية.