نفّذ مختبر صحة البيئة وسلامة الغذاء بأمانة منطقة نجران، خلال شهر يوليو الماضي، سلسلة من الإجراءات الرقابية والتحاليل المخبرية المكثفة للكشف على الأغذية والمياه ومسببات التلوث الغذائي، وذلك ضمن خطة الأمانة الشاملة لضمان سلامة وجودة المنتجات المقدمة للمستهلكين وتطبيق أعلى معايير الوقاية الصحية بالمنطقة.

وبلغ عدد الفحوصات المخبرية لشهر يوليو لعام 2026، 675 عينة متنوعة، شملت فحص 310 عينات غذائية، و275 عينة من الخضار والفواكه بواقع 177 عينة من الخضار و98 عينة من الفواكه، إضافة إلى فحص 90 عينة من المياه.

وتأتي هذه الفحوصات بالتكامل مع الجهود الميدانية المستمرة للأمانة، التي تضمنت تنفيذ أكثر من 2,700 زيارة رقابية شهرية للمنشآت الغذائية، وفحص ما يزيد على 4,000 عينة تراكمية على مدار الفترات الماضية، إذ يؤدي المختبر دوراً محورياً في هذا الجانب عبر استخدام أجهزة وتقنيات دقيقة في كل من المختبر المركزي والمختبر المتنقل، مما يتيح سحب العينات وتحليلها فورياً، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال أي مخالفات تتعلّق بالاشتراطات الصحية.

وأوضح المتحدث باسم أمانة المنطقة عبدالله آل فاضل، أن أعمال الرقابة تشمل سحب عينات عشوائية من المطاعم، والمخابز، ومنافذ بيع الأغذية، إذ تُخضَع العينات لفحوصات متقدمة للكشف عن الملوثات الكيميائية والميكروبية، والتأكد من مطابقتها الكاملة للمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة، لضمان امتثالها لمتطلبات السلامة والجودة، مؤكداً أن هذه الجهود المتواصلة تأتي في سياق حرص أمانة منطقة نجران على تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وتطبيق أعلى معايير الجودة والصحة العامة، وتحقيق أعلى درجات الوقاية الصحية للمواطنين والمقيمين والزوار على حدٍّ سواء.