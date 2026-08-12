أظهرت نسخة من التقرير الشهري لمنظمة «أوبك» أنها خفضت، اليوم، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026 إلى 580,000 برميل يومياً، وهو ما يمثل رابع خفض متتالٍ لهذه التوقعات.



كما رفعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2027، وذلك وفقاً للتقرير المنشور على موقع المنظمة الإلكتروني.



تأثير أقل



وتواصل المنظمة المنتجة تقدير تأثير أقل على الاستهلاك، منذ اندلاع الحرب المتعلقة بإيران، مقارنةً بجهات أخرى تضع توقعات في هذا المجال، مثل وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع انخفاض الطلب في 2026.



كما رفعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2027، وذلك وفقاً للتقرير المنشور على موقع المنظمة الإلكتروني.



وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 49 سنتاً، أو 0.55%، لتصل إلى 88.42 دولار للبرميل، كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 25 سنتاً، أو 0.3%، ليصل إلى 82.95 دولار.



توقعات «الطاقة»



وكانت وكالة الطاقة الدولية قد توقعت أن يتراجع الطلب العالمي على النفط هذا العام بأكثر مما كان متوقعاً في السابق، مع تعمق تداعيات إغلاق مضيق هرمز.



وقالت الوكالة في تقرير لها: «إن الطلب العالمي على النفط سينخفض بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً خلال 2026، وهو انخفاض يزيد بنحو 510 آلاف برميل يومياً على توقعاتها الشهرية السابقة الصادرة في يوليو الماضي».



وأوضحت الوكالة أن ارتفاع أسعار الوقود سيواصل الضغط على الاستهلاك، رغم توقعاتها بانتعاش الطلب تدريجياً خلال العام وعودته إلى النمو في الربع الأخير، وفقاً لتقرير نشرته شبكة «CNBC» الأمريكية، واطلعت عليه «العربية Business».



الإمدادات العالمية



وأضافت وكالة الطاقة الدولية: «إن تجدد الأعمال القتالية والاضطرابات البحرية يقوضان الجهود الرامية إلى تعزيز إمدادات النفط العالمية، التي ظلت في يوليو أقل بنحو 6.3 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.



وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام إلى 3% من 3.3% منذ اندلاع الحرب الإيرانية في فبراير.



وأفادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في وقت سابق من العام، أن «جميع الطرق تؤدي الآن إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو».