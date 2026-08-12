أعلنت شركة علاقات للعلاقات العامة والاتصال تعيين السيد بندر بن محمد فلقي نائباً للرئيس التنفيذي للعمليات، في خطوة تجسد ثقة الشركة بكفاءاته القيادية وخبراته الممتدة في مجالات الاتصال والإعلام وإدارة العمليات والمشاريع.

ويأتي هذا التعيين امتداداً لمسيرة مهنية تزيد على 23 عاماً في قطاع الإعلام والاتصال، تنقّل خلالها بين العمل الصحفي والاتصال المؤسسي، حيث بدأ مسيرته في الصحافة وعمل في عدد من المؤسسات الصحفية، من بينها المجموعة السعودية للأبحاث والنشر، وصحيفة الرياضي، ومؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، وتدرّج بين عدد من الأقسام والمناصب التحريرية وصولاً إلى منصب مدير تحرير، قبل أن ينتقل إلى قيادة أعمال الاتصال والإعلام للمؤسسات والمشاريع الوطنية، مسهماً في بناء إستراتيجيات الاتصال، وإدارة السمعة، وتطوير المحتوى، وقيادة الفرق الإعلامية، والتعامل مع مختلف أصحاب المصلحة محلياً ودولياً.

ومنذ انضمامه إلى شركة علاقات في أواخر عام 2021، أسهم فلقي في تطوير خدمات الشركة الإعلامية والاتصالية، وشغل عدداً من المناصب القيادية، بدأت بالمشرف العام على إدارة وصناعة المحتوى، ثم رئيساً للعمليات الإعلامية، قبل تعيينه مديراً تنفيذياً للإعلام والمشاريع الخاصة، وصولاً إلى منصبه الحالي نائباً للرئيس التنفيذي للعمليات.

ويعكس هذا التعيين توجه شركة علاقات نحو تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتها القيادية، بما يدعم خططها التوسعية ويرسخ حضورها في قطاع العلاقات العامة والاتصال، ويعزز قدرتها على تقديم حلول اتصالية متكاملة لعملائها داخل المملكة وخارجها.