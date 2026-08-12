حين يُكتب تاريخ الأغنية السعودية، فإن بعض الأسماء لا تُذكر بوصفها فنية فحسب، بل بوصفها مدارس فنية صنعت هوية الموسيقى المحلية، ومن بين تلك القامات يبرز اسم الموسيقار السعودي الراحل عمر كدرس، (أعذب الحب) تلك الرائعة الوطنية التي كتبها طاهر زمخشري ولحنها كدرس بأسلوب مختلف وغناها فنان العرب محمد عبده. كدرس لم يكن مجرد ملحن يكتب الألحان، بل كان مهندسًا موسيقيًا أعاد تشكيل ملامح الأغنية السعودية، ووضع لها شخصية مستقلة جمعت بين أصالة التراث الحجازي وروح الحداثة العربية.



عاش كدرس حياته مؤمنًا بأن اللحن رسالة قبل أن يكون شهرة، فبدأ مشواره بالغناء والعزف في المناسبات الشعبية، ثم اتجه إلى التلحين، ليكتشف الوسط الفني أنه أمام موهبة استثنائية تمتلك حسًا موسيقيًا نادرًا، وقدرة مدهشة على رسم الجملة اللحنية التي تخاطب القلب قبل الأذن. ومع مرور السنوات، أصبح أحد أبرز رواد المدرسة الحديثة في الأغنية السعودية، وأسهم في نقلها من الإطار المحلي إلى فضاء عربي أوسع. (سعوديبيديا⁠)



ولعل أعظم ما يُحسب لعمر كدرس أنه لم يصنع مجده وحده، بل صنع نجومًا، وكان من أوائل من آمنوا بموهبة الفنان محمد عبده، فاحتضنه، وفتح أمامه آفاقًا موسيقية جديدة، لتبدأ رحلة فنان العرب التي أصبحت فيما بعد جزءًا من تاريخ الفن العربي. كما تعاون مع طلال مداح، وابتسام لطفي، وعلي عبدالكريم، ومحمد عمر، وامتدت ألحانه إلى أصوات عربية مثل وديع الصافي وهيام يونس ومحمد ثروت، في دلالة واضحة على أن إبداعه تجاوز حدود المملكة إلى الوطن العربي بأسره. (سعوديبيديا⁠)



أما أعماله، فهي صفحات مضيئة في ذاكرة الطرب السعودي، يكفي أن نذكر منها: ليلة خميس، ويا أعذب الحب، وأحلى من العقد لباسه، وزل الطرب، والبعد طال والنوى بصوت محمد عبده، إضافة إلى يا سارية خبريني، ويا موقد النار، وصاح الطير، ومقبول منك التي ارتبطت بصوت طلال مداح، فضلًا عن أعماله مع عدد من نجوم الخليج والوطن العربي. هذه الألحان لم تحقق النجاح في زمنها فحسب، بل بقيت تتردد في وجدان المستمعين حتى اليوم؛ لأنها كُتبت بصدق، ولُحنت بإحساس، وغُنّيت بروح. (سعوديبيديا⁠)



وكانت عبقرية عمر كدرس تتجلى في قدرته على المزج بين المقامات الشرقية، والإيقاع الخليجي، والنكهة الحجازية، دون أن يفقد اللحن بساطته أو قربه من المستمع. كان يعرف متى يصعد بالجملة الموسيقية، ومتى يترك للصمت أن يكمل المعنى، لذلك جاءت ألحانه طويلة العمر، عصية على النسيان؛ لأنها لم تعتمد على الموضة، بل على الفن الحقيقي.



وليس من المبالغة القول إن عمر كدرس يُمثل في الأغنية السعودية ما مثّله الموسيقار المصري الراحل بليغ حمدي في الأغنية المصرية والعربية. فكما كان بليغ حمدي صانعًا للألحان التي تجمع الأصالة بالتجديد، كان عمر كدرس يحمل الروح ذاتها في السعودية، ويبتكر جملًا موسيقية نابضة بالحياة، ويمنح كل مطرب شخصية لحنية خاصة. كلاهما كان يؤمن بأن اللحن لا يُقاس بعدد النغمات، بل بقدرته على البقاء في ذاكرة الناس لعقود طويلة. إنها مقارنة في الفكر الموسيقي وروح الابتكار، لا في التطابق؛ لأن لكل واحد منهما بصمته الفنية التي لا تتكرر.



رحل عمر كدرس عام 2002، لكن الألحان لا تعرف الموت، فالمبدعون الحقيقيون يغيبون بأجسادهم، وتبقى أعمالهم شاهدة على عظمة عطائهم. وكلما صدحت «ليلة خميس»، أو عادت «يا سارية خبريني» إلى الأسماع، عاد معها اسم رجل آمن بأن الفن رسالة، وأن اللحن الصادق لا تحده السنوات.



لقد خسر الفن السعودي برحيل عمر كدرس ملحنًا كبيرًا، لكنه كسب إرثًا موسيقيًا خالدًا سيبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة. وستظل بصماته حاضرة في كل لحن سعودي يبحث عن الأصالة، وفي كل موسيقي يؤمن بأن الإبداع لا يُولد من التقليد، بل من الموهبة والثقافة والصدق. وإذا كانت الأمم تفتخر بشعرائها ومفكريها، فإن المملكة العربية السعودية تملك كل الحق في أن تفتخر بعمر كدرس، لأنه لم يكتب ألحانًا فحسب، بل كتب فصلًا كاملًا من تاريخ الفن السعودي، سيبقى نابضًا بالحياة ما بقيت الموسيقى تنبض في وجدان الناس.