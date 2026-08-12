في خطوة تعكس التطور المتواصل الذي تشهده رياضة جمال الخيل العربية الأصيلة في منطقة حائل، اعتمد مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة رفع تصنيف بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة 2026 إلى الفئة (B)، وفق التصنيفات المعتمدة لدى المنظمات الدولية المختصة.



وجاء رفع تصنيف البطولة بمتابعة واهتمام من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، في إطار دعم الفعاليات والبطولات النوعية التي تستضيفها المنطقة، والعمل على تعزيز مكانة حائل وحضورها على خريطة الفعاليات المحلية والدولية.



ويُمثّل التصنيف الجديد نقلة نوعية في مسيرة البطولة، ويسهم في تعزيز حضورها عالمياً واستقطاب نخبة المرابط والملاك والمربين والخيول العربية الأصيلة المتميزة، إلى جانب رفع مستوى المنافسة وتوسيع نطاق المشاركة في نسختها القادمة.



ويعكس هذا التطور المكانة المتنامية لمنطقة حائل في استضافة وتنظيم الفعاليات والبطولات الكبرى، كما يدعم جهود المحافظة على إرث الخيل العربية الأصيلة وتعزيز حضور المملكة في هذا المجال، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنمية قطاعات الرياضة والسياحة والفعاليات وتحسين جودة الحياة.