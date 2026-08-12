يسعى النجم هتان باهبري المنظم حديثاً لصفوف فريق الدرعية للمساهمة مع زملائه في تحقيق الانتصارات والمنافسة على بطولتي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس الملك في الموسم الحالي.



ويطمح باهبري في تحقيق الانتصار مع فريق الدرعية من أمام فريق الأهلي، غداً (الخميس)، في أولى مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وحصد النقاط الثلاث.



وانضم باهبري لنادي الدرعية في بداية شهر يوليو الماضي في صفقة «انتقال حر»، بعد نهاية عقده الاحترافي مع نادي الخلود في 3 يونيو الماضي.



ويتطلع باهبري للظهور بشكل مميز مع فريق الدرعية في محطته الاحترافية السابعة بعد محطاته الاحترافية مع ستة أندية (الاتحاد، الهلال، الشباب، الخليج، التعاون والخلود)، ونجح في الحصول على البطولات مع فريقي الاتحاد والهلال، فيما حقق وصافة كأس الملك في الموسم الماضي مع فريق الخلود.