يطمح النجم الهلالي سلطان مندش لمواصلة تألقه مع فريقه في الموسم الرياضي الجديد ، الذي تنتظره خلاله ثلاث بطولات محلياً (دوري روشن السعودي للمحترفين، كأس الملك)، وقارياً (دوري أبطال آسيا لأندية النخبة).



ويسعى مندش لمواصلة تألقه مع فريق الهلال والمساهمة في تحقيق الانتصار على فريق الفيصلي (الجمعة) القادم، في الجولة الأولى من مباريات دوري روشن وحصد النقاط الثلاث.



وكان مندش انضم لفريق الهلال في مطلع يناير 2026، قادماً من نادي التعاون، بعقد لمدة عامين ونصف، وساهم مع زملائه في تحقيق الزعيم لكأس الملك في الموسم الماضي.