أدى أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، صلاة الميت على المتوفين في حادثة الاختناق جراء حريق اندلع في منزلهم بمحافظة صامطة، ونتج عنه وفاة أم وأطفالها الأربعة.



وعقب الصلاة، قدّم أمير منطقة جازان العزاء والمواساة لأسرة المتوفين، سائلاً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على والد الأسرة بالشفاء العاجل.



فيما أعربت أسرة المتوفين عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته.



كما أدى الصلاة وحضر مراسم العزاء، وكيل إمارة منطقة جازان وليد بن سلطان الصنعاوي، وعدد من المسؤولين، وجمع من المواطنين.