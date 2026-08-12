قلّد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم(الأربعاء) ، عدداً من قيادات سجون المنطقة وهم العميد محمد بن سعيد القحطاني، والعقيد عبدالله بن يحيى عطيف، والعقيد علي بن عبدالله صميلي، والعقيد عبده بن علي القبي، رتبهم الجديدة، بحضور مدير سجون المنطقة العميد جابر المطيري.



وهنّأ أمير جازان الضباط المرقّين، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهام عملهم، وأن تكون هذه الترقية عوناً لهم على خدمة الدين ثم الملك والوطن.



من جانبهم، عبّر الضباط المرقّون عن شكرهم وتقديرهم لأمير المنطقة، سائلين الله أن يوفقهم لخدمة الوطن.