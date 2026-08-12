بعد أكثر من نصف قرن بين أبناء قريته معلما لأجيال وإماما لمسجد بني حدة ومعرفا لها.. احتفى أهالي بني حدة إحدى قرى بني ظبيان ببلاد غامد بالشيخ تركي بن أحمد شويل الغامدي في ليلة وفاء تزاحمت فيها مشاعر التقدير والاعتزاز بمسيرة رجل ارتبط اسمه بالقرية وأهلها وترك حضورا راسخا في ذاكرتهم.

وجاء الحفل تقديرا لمسيرة امتدت لعقود وتنوعت أدوارها بين التعليم والإمامة والعمل الاجتماعي، إذ عاصر الشيخ تركي أجيالا متعاقبة من أبناء القرية وشارك أهلها مناسباتهم وأفراحهم وأتراحهم، وظل قريبا من شؤونهم حتى أصبح تكريمه مناسبة يلتقي فيها أبناء المكان لاستعادة جانب من تاريخهم الاجتماعي.

وشهد الحفل حضور الدكتور عبدالعزيز بن صقر، والشيخ عثمان بن صقر شيخ قبيلة بني ظبيان، والشيخ أحمد علي الكلي شيخ قبيلة الرهوة ببلجرشي، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والأعيان والوجهاء وجمع من أهالي بني حدة وضيوف المناسبة.

ورحب أهالي القرية بالمحتفى به والحضور، معبرين عن سعادتهم بهذه المناسبة التي جاءت تقديرا لما قدمه الشيخ تركي خلال سنوات طويلة من خدمة أبناء القرية، مؤكدين أن تكريمه يعكس ما يحمله المجتمع من تقدير لأصحاب العطاء الذين يتركون أثرا يتجاوز سنوات العمل.

وتخللت الحفل كلمات ترحيبية عبر خلالها المشاركون عن مشاعرهم تجاه المحتفى به واستعادوا بعض محطات مسيرته وما قدمه لأبناء القرية في مجالات التعليم والإمامة وخدمة المجتمع وسط أجواء احتفائية اتسمت بالكرم وحسن الوفادة.

وكان لافتا اجتماع أجيال مختلفة من أبناء بني حدة في هذه المناسبة، فمنهم من عرف الشيخ تركي معلما، ومنهم من عاصره إماما أو عرفه في دوره الاجتماعي، وهو ما منح الحفل بعدا يتجاوز مراسم التكريم إلى لقاء يجمع ذاكرة المكان بأبنائه.

وحملت المناسبة رسالة واضحة بأن قيمة الإنسان لا تتوقف عند المناصب أو سنوات الخدمة وإنما فيما يتركه من أثر في حياة الآخرين وهو ما بدا في مشاعر الحضور ومشاركاتهم المنبرية والشعرية وحرصهم على المشاركة في تكريم رجل أمضى جانبا كبيرا من عمره بين أهل قريته.

وفي ختام الحفل قدم أهالي بني حدة شكرهم وتقديرهم لجميع الحضور والضيوف ولكل من أسهم في تنظيم المناسبة وإنجاحها، مؤكدين أن تكريم الشيخ تركي بن أحمد شويل يمثل صورة من صور الوفاء لأهل العطاء وتقديرا لمسيرة امتدت لأكثر من نصف قرن.