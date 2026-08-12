ثمّن ضيوف الدفعة الثانية من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الاستضافة الكريمة وما حظوا به من عناية وخدمات منذ وصولهم إلى المملكة، مؤكدين أن رؤية الكعبة المشرفة والطواف بالبيت العتيق شكّلا لحظات إيمانية استثنائية ستظل راسخة في ذاكرتهم.



وتضم الدفعة الثانية 250 معتمرًا ومعتمرة يمثلون 23 دولة من قارتي أوروبا وآسيا، ضمن البرنامج الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

شكر للملك وولي العهد



وأوضح الضيوف أن وجودهم في رحاب المسجد الحرام بلباس الإحرام يجسد وحدة المسلمين وتساويهم، وأن التفاضل بينهم يكون بالتقوى والعمل الصالح، واصفين لحظة دخولهم المسجد الحرام بأنها امتزجت فيها هيبة المكان بروعة المشهد، وشعروا فيها بلذة الطاعة وطمأنينة النفس.



ورفعوا شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على كرم الاستضافة وحسن التنظيم وتسخير الإمكانات والخدمات التي يسّرت أداء المناسك والزيارات الثقافية والعلمية المصاحبة للبرنامج.