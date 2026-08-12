عزّزت المديرية العامة للجوازات جهودها في المنافذ الدولية لإنهاء إجراءات المسافرين بانسيابية، عبر منظومة عمل متكاملة تهدف إلى تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الأداء ومواكبة الأعداد المتزايدة من المسافرين عبر مختلف منافذ المملكة.



ودعمت «الجوازات» المنافذ الدولية بالكوادر البشرية المؤهلة والمزودة بأحدث الحلول التقنية، بما يسهم في تسريع إجراءات السفر وتحسين تجربة المسافرين ورفع جودة الخدمات المقدمة.

تعزيز وعي المسافرين



ودعت المديرية المواطنين إلى المحافظة على جوازات سفرهم داخل المملكة وخارجها، وحمايتها من التلف أو الفقدان أو السرقة، وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استخدامها، مع ضرورة التحقق من سلامة الوثيقة وصلاحيتها قبل السفر بوقت كافٍ.



وتأتي هذه الجهود في إطار حرص «الجوازات» على تعزيز وعي المسافرين وتقديم منظومة خدمات متكاملة ترتقي بجودة إجراءات السفر.