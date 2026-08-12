أظهرت بيانات برنامج «مساند» تنفيذ 88.858 عقداً لاستقدام العمالة المنزلية خلال شهر يوليو الماضي، فيما بلغ عدد السير الذاتية المتاحة عبر المنصة 153.953 سيرة ذاتية، لعمالة من 33 دولة.



وبحسب البيانات، سجلت إثيوبيا أقل متوسط لتكلفة الاستقدام بقيمة 3.972 ريالاً، بمتوسط مدة وصول بلغ 49 يوماً، تلتها بوروندي بتكلفة 5.102 ريال، ومدة وصول 57 يوماً، ثم تنزانيا بمتوسط تكلفة 5.323 ريالاً، ومدة وصول 53 يوماً.



تكلفة الاستقدام



وبلغ متوسط تكلفة الاستقدام من كينيا 5.670 ريالاً، بمتوسط مدة وصول قدره 49 يوماً، ومن بنغلاديش 7.093 ريالاً، ومدة وصول 56 يوماً.



وسجلت سريلانكا متوسط تكلفة بلغ 13.914 ريالاً، بمدة وصول 47 يوماً، وهي الأقصر بين الدول الواردة في بيانات الشهر، فيما بلغ متوسط تكلفة الاستقدام من الفلبين 14.316 ريالاً، بمتوسط مدة وصول قدره 50 يوماً.



وأوضحت المنصة أن متوسطات تكلفة الاستقدام تشمل ضريبة القيمة المضافة، فيما انضمت غامبيا والصومال وسيراليون إلى قائمة الدول الجديدة المتاحة للاستقدام.