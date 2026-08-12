فوض دليل خدمات التخطيط المدرسي للمدارس في نظام «نور» مديري ومديرات المدارس بأربع خدمات.



وبين الدليل في إصداره الثاني الذي أصدرته إدارة التطوير والتحول (قسم التخطيط المدرسي) بوزارة التعليم للعام 2026، أنه يهدف إلى تقديم نظرة عامة وشاملة عن الخدمات المقدمة من قسم التخطيط المدرسي للمدارس وتوضيح آلية الاستفادة من هذه الخدمات في نظام نور من خلال إطار واضح ومنهجي.



تسجيل الدخول



وأوضح الدليل أن هذه الصلاحيات تشمل خدمة تعديل ميزانية الفصول (فتح، إغلاق)، وخدمة زيادة أعداد الطلاب، الطالبات، وخدمة تحديث الموقع الجغرافي للمدرسة، وخدمة تغيير أو تعديل اسم (مدرسة، برنامج)، مشيراً إلى أن تسجيل الدخول يتم من حساب مدير المدرسة عن طريق بوابة النفاذ الوطني أو بوابة الدخول الموحد، بحيث يتم رفع الطلب للخدمة المخصصة ومن ثم إرفاق المستندات المطلوبة وبعدها إرسال بلاغ في الدعم الفني (بلاغ غير تقني) وتحميل الاستمارة في المرفقات.