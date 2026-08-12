كشفت النيابة العامة المصرية تفاصيل جديدة بشأن حادثة التصادم المروعة التي وقعت بمنطقة (الدواويس) في محافظة الإسماعيلية، وأودت بحياة 18 شخصًا وأصيب عشرات آخرون، موضحة أن انفجار الإطار الخلفي الأيمن لإحدى مركبتي نقل العمال تسبب في انحرافها إلى الاتجاه المقابل واصطدامها بالمركبة الأخرى.

ووجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بسرعة الوقوف على أسباب الواقعة، وإنهاء الإجراءات القانونية بدقة وكاملها في أقرب وقت، إلى جانب توفير الرعاية الطبية للمصابين وصرف التعويضات بشكل فوري لأسر المتوفين والمصابين.

النيابة تكشف سبب حادثة «الدواويس»

وقالت النيابة العامة المصرية في بيان رسمي، اليوم (الأربعاء): إنها تلقت صباح أمس (الثلاثاء) إخطارًا بوقوع حادثة تصادم بين مركبتي ربع نقل محملتين بعمال اليومية في صندوقيهما الخلفيين، بدائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية. وأوضحت أن تحقيقاتها خلصت إلى أن سبب الحادث تمثل في انفجار الإطار الخلفي الأيمن لإحدى المركبتين، ما أدى إلى انحرافها إلى الاتجاه المقابل واصطدامها بالمركبة الأخرى.

وأسفرت الحادثة، وفق ما أعلنته النيابة العامة، عن وفاة 18 شخصًا وإصابة 30 آخرين، تتراوح أعمارهم بين تسع سنوات و50 عامًا، حيث جرى نقلهم إلى المستشفيات الحكومية بمحافظة الإسماعيلية.

معاينة موقع الحادثة وسؤال المصابين

وبادرت مجموعة من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى موقع الحادثة لمعاينته، فيما توجه أعضاء آخرون إلى المستشفيات لمناظرة جثامين المتوفين وسؤال المصابين وذويهم. وأفادت النيابة بأنه تعذر سؤال 20 من المصابين بسبب سوء حالتهم الصحية، ومن بينهم سائقا المركبتين، في حين تبين خروج خمسة مصابين آخرين من المستشفيات بعد تحسن حالتهم. كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال خمسة مصابين آخرين، الذين أيدوا ما توصلت إليه التحقيقات بشأن كيفية وقوع الحادث، وقرروا تصالحهم عن إصاباتهم.

وأمرت النيابة العامة، على الفور، بالتصريح بدفن جثامين المتوفين، وندب المهندس الفني المختص لفحص المركبتين، إلى جانب أخذ عينة من كل من السائقين للتحقق من مدى تعاطيهما المواد المخدرة. كما أمرت النيابة بسؤال بقية المصابين فور استقرار حالتهم الصحية، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

تفاصيل الحادثة وتحرك الأجهزة الأمنية

وكان 18 عاملًا قد لقوا مصرعهم وأصيب 30 آخرون؛ وفق الحصيلة الأولية المعلنة في البيانات الرسمية، في حادثة مرورية مروعة وقعت اليوم، أمام محطة كهرباء الشباب بوصلة (الدواويس)، التابعة لدائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية المصرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالحادثة، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية إلى موقع الواقعة، بالتزامن مع الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين والتعامل مع تداعيات الحادثة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين المركزي والمجمع الطبي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما نُقلت جثامين المتوفين والتحفظ عليها في ثلاجات المستشفيات لحين استكمال الإجراءات القانونية والتعرف على الضحايا.

وحررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والاستماع إلى أقوال المصابين حول تفاصيل وملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.