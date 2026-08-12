تعيش أسرة فني الطائرات البريطاني جورجي باكستون حالة من الحزن بعد وفاته عن عمر ناهز 23 عامًا، متأثرًا بإصابات بالغة في الرأس تعرض لها إثر انفجار وقع داخل خزان وقود طائرة في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، كان جورجي، الذي عمل فنيًا للطائرات لدى شركة «فيرجن أتلانتيك» لمدة عامين، يشارك في فحص تسرب للوقود داخل طائرة من طراز بوينغ عندما وقع الانفجار في 11 يونيو الماضي.

وأصيب الشاب بإصابات خطيرة في الرأس والوجه والعنق، وخضع لعدد من العمليات الجراحية، قبل أن يتوفى في مستشفى سانت ماري بعد قضائه 27 يومًا في وحدة العناية المركزة.

زميله أنقذه من داخل الخزان

كان جورجي واحدًا من فنيين اثنين من «فيرجن أتلانتيك» يعملان على التحقيق في تسرب الوقود عندما وقع الانفجار.

ووفقًا للتفاصيل الواردة في التقرير، كان زميله موجودًا في جزء آخر من خزان الوقود ولم يُصب بأذى، وتمكن عقب الحادثة من إخراج جورجي من الخزان ونقله إلى درجات المنصة التي كان الفنيان يستخدمانها أثناء العمل.

وأظهر فحص الطب الشرعي، الذي أُجري بناءً على طلب الشرطة، أن جورجي تعرض لإصابة دماغية رضية شديدة، إلى جانب إصابات بالغة في منطقة الرأس والوجه.

تحقيق جنائي في الحادثة

وعقب الواقعة، فتحت شرطة العاصمة البريطانية تحقيقًا جنائيًا في الحادثة بالتعاون مع هيئة الصحة والسلامة التنفيذية البريطانية.

كما فُتح تحقيق قضائي في وفاة جورجي، قبل تعليقه إلى حين معرفة ما إذا كانت ستوجه اتهامات جنائية على خلفية الحادثة.

وكان جورجي قد بدأ مسيرته المهنية في مجال صيانة الطائرات قبل نحو عامين لدى «فيرجن أتلانتيك»، بعدما عمل سابقًا في الوظيفة نفسها لدى شركة «رايان إير».

«كان أمامه الكثير ليتطلع إليه»

وفي أعقاب وفاته، أطلقت أسرة جورجي حملة لجمع التبرعات تخليدًا لذكراه، ووصفت في رسالة مؤثرة ابنها الراحل بأنه «شاب طيب وذكي ومحب للآخرين»، مؤكدة أنه كان لا يزال في بداية حياته المهنية ولديه الكثير من الطموحات والمستقبل الذي يتطلع إليه.

وقالت والدته راشيل باكستون، في رسالة الحملة: «ابننا الجميل وشريك لوسيا، جورجي، كان يبلغ 23 عامًا فقط عندما تعرض لحادثة مأساوية أثناء العمل».

وأضافت الأسرة أن جورجي كان فخورًا للغاية بعمله فنيًا للطائرات، وأن مهنته عكست شغفه بالهندسة والطيران، مشيرة إلى أنه سرعان ما أصبح عضوًا محبوبًا ومحترمًا داخل فريق عمله.

27 يومًا في العناية المركزة

بعد الحادثة، أسهمت الاستجابة السريعة لفريق الإسعاف الجوي بلندن في نقل جورجي إلى المستشفى ومنحه فرصة للبقاء على قيد الحياة، وفقًا لعائلته.

وقضى الشاب 27 يومًا في وحدة العناية المركزة بمستشفى سانت ماري، حيث بذل الأطباء والممرضون وفريق العناية المركزة جهودًا كبيرة لإنقاذ حياته.

وقالت الأسرة إن الطاقم الطبي قدم رعاية استثنائية لجورجي، كما وقف إلى جانب أفراد أسرته خلال واحدة من أصعب الفترات في حياتهم.

لكن، وعلى الرغم من الجهود الطبية، كانت إصابات جورجي بالغة لدرجة لم يتمكن جسده من التعافي منها، ليفارق الحياة بعد 27 يومًا من العلاج في العناية المركزة.

تبرعات تكريمًا لذكراه

وقررت الأسرة توجيه التبرعات التي تجمعها الحملة إلى مؤسسة الإسعاف الجوي في لندن ووحدة العناية المركزة في مستشفى سانت ماري، تقديرًا للجهود التي بذلها العاملون في إنقاذ جورجي ورعايته.

وأكدت الأسرة أن مؤسسة الإسعاف الجوي في لندن تعتمد على التبرعات لمواصلة عملها في إنقاذ الأرواح، فيما تسعى وحدة العناية المركزة في مستشفى سانت ماري إلى جمع الأموال لتحسين مرافقها وتقديم دعم أفضل للعائلات التي تمر بظروف بالغة الصعوبة.

وقالت الأسرة إن جورجي «ملأ حياتهم بالحب والضحكات والفخر»، وإن حياته، رغم قصرها، تركت أثرًا سيبقى في ذاكرة كل من عرفه.

وبحسب آخر تحديث لصفحة جمع التبرعات، تمكنت الحملة من جمع 16,109 جنيهات إسترلينية من أصل هدف يبلغ 24 ألف جنيه إسترليني، في إطار مسعى الأسرة لتخليد ذكرى جورجي ودعم الجهات التي حاولت إنقاذ حياته.