غيب الموت، اليوم (الأربعاء)، رئيس الوزراء الصيني السابق تشو رونغ جي عن عمر يناهز 98 عاماً بسبب المرض في بكين، وفق ما أوردت وكالة شينخوا الصينية.



وأسهم المصلح حاد الطباع في إطلاق الطفرة الاقتصادية الهائلة التي شهدتها الصين، من خلال فرض تغييرات جذرية على الصناعة المملوكة للدولة في تسعينيات القرن الماضي، وقيادة البلاد إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.



وكان تشو عضواً في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنتين المركزيتين الـ14 والـ15 للحزب الشيوعي الصيني.



وشرع تشو، الذي أُرسل في السابق إلى المنفى في المناطق الريفية لأداء أعمال يدوية بسبب إشادته بالإصلاحات في دول شيوعية أخرى، في سلسلة واسعة ومتسارعة من التغييرات خلال توليه منصب رئيس الوزراء، هو أعلى منصب اقتصادي في الصين، خلال الفترة من عام 1998 إلى 2003.



أسهم تشو، الذي عمل تحت قيادة جيانغ زيمين، زعيم الحزب الشيوعي آنذاك، في تحرير الاقتصاد الصيني وتعزيز قدرته التنافسية على الصعيد الدولي أكثر من أي زعيم آخر في العصر الحديث باستثناء دينغ شياو بينغ. وقد دفعت مبادرات تشو النمو السريع في الصين، والذي استمر، مع تباطؤ طفيف، حتى بدأ سوق الإسكان بالانهيار في عام 2021.



إلا أن إجراءاته مهدت الطريق لمشكلات الصين الأخيرة المتعلقة بالديون المفرطة وفائضها التجاري الضخم، مما أدى إلى حروب تجارية مع الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة ترمب.