نقلت وكالة «رويترز»، عن مسؤول إيراني كبير قوله: إنه لم تجر مناقشات بين إيران والولايات المتحدة لتمديد وقف إطلاق النار، لأنه من وجهة نظر طهران، لم يكن للاتفاق تاريخ بدء، وبالتالي لا يوجد ما يمكن تمديده.

وزعم المسؤول الإيراني أن واشنطن انتهكت الاتفاق المؤقت بعد 48 ساعة من إبرامه ثم انسحبت منه بعد بضعة أيام.



وأشار المسؤول إلى أن من القضايا التي يجري مناقشتها عودة أمريكا لمذكرة التفاهم وتحديد إطار زمني لتنفيذ التزاماتها.



من جانبها، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لإمدادات النفط العالمية خلال العام الحالي، متوقعة تراجعها بنحو 4.3 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل 4%، مع استمرار تعثر إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يُعمّق عجز السوق.



وقالت الوكالة في تقريرها الشهري لسوق النفط، إن غياب اتفاق يتيح إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف العبور دون عوائق عبر مضيق باب المندب دفعها إلى خفض تقديرات الإمدادات لبقية العام.



ويمثل ذلك خفضاً إضافياً مقارنة بتوقعات يوليو التي أشارت إلى تراجع قدره 3.7 مليون برميل يومياً، لتصل توقعات الإمدادات العالمية إلى 102.02 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى تتوقعه الوكالة لهذا العام.



من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة (TKMS) الألمانية المتخصصة في بناء السفن الحربية، أوليفر بوركهارد، الأربعاء، إن الشركة تشهد زيادة في الطلب من دول الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب مع إيران، مشيراً إلى أن تقنيات مكافحة الألغام تعد من أبرز المجالات التي ارتفع عليها الطلب.



وأضاف بوركهارد، خلال عرض نتائج الشركة لتسعة أشهر، أن «هذا المستوى من الطلب لم نشهده من قبل»، معتبراً أن المشهد الأمني في المنطقة تغير في أعقاب الحرب.