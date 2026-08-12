أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم (الأربعاء)، تعاقده مع حارس المرمى الأرجنتيني جيرونيمو رولي، قادماً من صفوف أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه تعاقد مع جيرونيمو رولي بعقد يمتد حتى صيف 2028، ليعود اللاعب إلى ملعب (الاتحاد)، بعد تجربته السابقة مع الفريق.

وكان رولي قد انضم إلى مانشستر سيتي صيف عام 2016، ولكن نظراً للمنافسة الشديدة، أمضى رولي النصف الثاني من موسم 2016-2017 معاراً إلى ريال سوسيداد، قبل أن ينتقل نهائياً إلى الفريق الإسباني صيف عام 2017.

ويأتي التعاقد مع رولي، البالغ من العمر 34 عاماً، لتعويض جيمس ترافورد، الذي رحل عن تاسيتي للانضمام إلى ليدز يونايتد.

وخاض الحارس الدولي الأرجنتيني تجارب مع عدة أندية أوروبية؛ بينها ريال سوسيداد ومونبلييه وفياريال وأياكس أمستردام، وخلال فترة وجوده مع فياريال، لعب دوراً بارزاً في الفوز على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي عام 2021.