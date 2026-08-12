واصل النجم الفرنسي موسى ديابي حضوره مع فريق الاتحاد، عقب مساهمته في الانتصار الكبير على الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4-1، ضمن ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة.



وخاض ديابي حتى الآن 72 مباراة بقميص الاتحاد، سجل خلالها 11 هدفاً، وصنع 30 هدفاً، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 41 مساهمة.



ورغم أن ديابي لم يسجل في مواجهة الجزيرة، فإن حضوره الهجومي ومشاركته في صناعة الخطورة أسهما في انتصار الاتحاد وحسم بطاقة التأهل إلى مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة.



ويأمل الاتحاد في مواصلة الاستفادة من قدرات ديابي الهجومية خلال الموسم الجديد، خصوصاً مع تعدد الاستحقاقات المحلية والقارية التي تنتظر الفريق.