أعلنت هيئة الحكومة الرقمية نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2026، الذي سجل نسبة 87.06% بمستوى «متقدم»، بعد تقييم شامل لـ59 منصة رقمية وفق أربعة مناظير رئيسية تضمنت 20 محوراً، شملت رضا المستفيد وتجربة المستخدم، والتعامل مع الشكاوى، والتقنيات والأدوات، بما يدعم تحسين الخدمات الرقمية والارتقاء بتجربة المستفيد.

وأظهرت النتائج تميز أفضل 10 منصات رقمية، إذ تصدرت منصة «أبشر» بنسبة 94.38%، تلتها منصة «اعتماد» بنسبة 94.36%، ثم منصة «صناعي» بنسبة 92.83%، ومنصة «بلدي» بنسبة 92.56%، ومنصة «توكلنا» بنسبة 92.50%، ومنصة «مساند» بنسبة 92.20%، وبوابة «قوى» بنسبة 92.14%، وبوابة «لوجستي» بنسبة 91.72%، ومنصة «نما» بنسبة 91.53%، وبوابة «وزارة السياحة» بنسبة 91.16%.

تطور متواصل



وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد محمد الصويان أن نتائج المؤشر تعكس التطور المتواصل الذي تشهده الخدمات الرقمية في المملكة، والتزام الجهات الحكومية بتحسين خدماتها والاستفادة من آراء المستفيدين، بما يسهم في تقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وكفاءة وموثوقية، ورفع جودة الحياة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.



وأكد الصويان أن هذا التطور يأتي امتداداً للدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الحكومة الرقمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعزيز مكانة المملكة عالمياً في مجال الحكومة الرقمية.

تحسن مستمر



وسجل المؤشر خلال عام 2026م نمواً مقارنة بنتائج العام السابق، إذ ارتفع عدد المنصات المشمولة بالتقييم إلى 59 منصة، مقابل 50 منصة في عام 2025، فيما تجاوز عدد المشاركين في استبيان «قيّم تجربتك الرقمية» 805.5 ألف مشارك، مقارنة بـ374 ألف مشارك في العام السابق، بما يعكس اتساع أثر المؤشر ودوره في دعم رحلة التحسين المستمر للخدمات الحكومية الرقمية.



كما حقق المؤشر الفرعي للشمولية الرقمية نسبة 76.98% ضمن مستوى «متمكن»، بما يؤكد اهتمام الجهات الحكومية بتصميم خدمات رقمية شاملة تمكّن مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، من الوصول إلى الخدمات الرقمية والاستفادة منها باستقلالية.