في تطور جديد لفاجعة حي النرجس بمنطقه التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة متهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامه بقتل أسرة مكونة من أربعة أشخاص في القاهرة الجديدة، بينهم رجل وزوجته وطفلتاهما، بعد تحقيقات استمرت 48 ساعة، كشفت تفاصيل الجريمة وملابسات ارتكابها، مدعومة باعترافات المتهم وتحريات الشرطة وتفريغ كاميرات المراقبة وتقارير فنية وطب شرعي.

وبحسب بيان النيابة العامة، اليوم (الأربعاء) بدأت الواقعة عقب تلقيها إخطاراً بالعثور على جثامين أربعة أشخاص من أسرة واحدة بدائرة القاهرة الجديدة، كانوا قد أُبلغ عن تغيبهم، وتبين مقتلهم إثر إصابتهم بأعيرة نارية.

وعلى الفور، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، التي استمرت 48 ساعة، وانتقلت إلى مسرح الواقعة لمعاينته، كما ناظرت الجثامين وأمرت بإجراء الصفة التشريحية، إلى جانب تتبع خط سير المجني عليهم من خلال آلات المراقبة، وطلب تحريات الشرطة بشأن ظروف وملابسات الحادثة.

صديق الأسرة وراء الجريمة

وأظهرت تحريات الشرطة أن مرتكب الواقعة هو أحد أصدقاء المجني عليهم، لتصدر النيابة العامة أمراً بضبطه وإحضاره.

وخلال استجوابه، أقر المتهم بارتكاب الجريمة، موضحاً أنه قتل المجني عليه وزوجته وطفلتيهما مع سبق الإصرار، بعدما رفض المجني عليه إقراضه مبلغاً مالياً.

وكشف المتهم أنه عقد العزم على قتل المجني عليه والاستيلاء على أمواله ومصاغه الذهبي، واستدرجه إلى منطقة القطامية، حيث أطلق صوبه ثلاثة أعيرة نارية أودت بحياته.

وبعد ذلك، استولى المتهم على مفتاح مسكن المجني عليه، ثم توجه إلى زوجته وطفلتيه، وأوهمهن بأن المجني عليه تعرض لحادثة سير، بهدف استدراجهن وإخلاء المسكن تمهيداً لسرقة محتوياته.

5 أعيرة نارية أنهت حياة الزوجة والطفلتين

ووفق اعترافات المتهم، فقد اصطحب زوجة المجني عليه وطفلتيه داخل السيارة التي كانت تقلهن، ثم أطلق عليهن خمسة أعيرة نارية، ما أدى إلى وفاتهن.

بعد ذلك، توجه المتهم إلى مسكن الأسرة، إلا أن وجود حارس العقار حال دون إتمام مخططه وسرقة محتويات المسكن.

محاكاة تصويرية للجريمة وأدلة فنية

وأجرى المتهم محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الواقعة، فيما جاءت اعترافاته متفقة مع ما توصلت إليه التحقيقات من أدلة وقرائن.

وشملت الأدلة أقوال عدد من الشهود الذين كانوا على تواصل مع المجني عليهم قبيل مقتلهم، إلى جانب ما أسفر عنه تفريغ آلات المراقبة التي تحصلت عليها النيابة العامة من الحوانيت والأماكن التي ارتادها المتهم والمجني عليهم خلال فترة وقوع الجريمة.

كما كشفت نتائج الاستعلام من شركات المحمول عن توافق وجود المتهم والمجني عليهم مع النطاقات الجغرافية لمسارح الواقعة.

وأثبتت التقارير الفنية صحة المقاطع المرئية التي جرى الحصول عليها، فيما أكدت القياسات البيومترية أن المتهم هو الشخص الظاهر في تلك المقاطع.

كذلك دعمت تقارير الصفة التشريحية نتائج التحقيقات بشأن ملابسات وفاة المجني عليهم والإصابات التي لحقت بهم.

حبس المتهم وإحالته للمحاكمة

وبناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات من اعترافات وأدلة فنية وشهادات وقرائن، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، على خلفية اتهامه بقتل رجل وزوجته وطفلتيهما عمداً مع سبق الإصرار، عقب رفض المجني عليه إقراضه مبلغاً مالياً، وما ارتبط بذلك من الاستيلاء على مفتاح المسكن والسعي إلى سرقة أمواله ومصاغه الذهبي ومحتويات المنزل.