كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للحبوب والزراعة في روسيا تتسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، وتفاقم نقص الحبوب، لافتة إلى أن ذلك يخدم مصالح عدد من الدول الغربية.



محطات رئيسية



وأدلت زاخاروفا بهذه التعليقات في بيان صدر بعد أن أجبرت موجة من الهجمات الأوكرانية على ميناء نوفوروسيسك الروسي المطل على البحر الأسود محطات رئيسية لتصدير الحبوب في المدينة على تعليق عملها.



وقالت زاخاروفا: «هذه الهجمات تُفاقم نقص الحبوب والأسمدة وتؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أنحاء العالم وتزيد العبء على دول الجنوب والشرق العالمي، التي أصبحت رهينة للسياسات غير المسؤولة التي تنتهجها (الأطراف الفاعلة) المشار إليها».



وفي سياق متصل، قال مصدران في قطاع النفط: «إن مصفاة النفط الروسية متوسطة الحجم «أورسكنفتيورجسينتيز» توقفت عن العمل أمس، إثر حريق نجم عن هجوم أوكراني بطائرات مسيرة».