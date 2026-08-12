كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة، اليوم، تسجيل مخزونات النفط الخام الأمريكية، باستثناء البراميل الموجودة في الاحتياطي البترولي الإستراتيجي، زيادة مفاجئة خلال الأسبوع الماضي، محققة أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ يناير 2023، مع تراجع الصادرات.



وبحسب البيانات، ارتفعت مخزونات الخام بمقدار 17.4 مليون برميل إلى 424.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس الجاري، وهو أعلى مستوى لها منذ 5 يونيو الماضي.



ضعف الصادرات



وقال مدير أبحاث السلع الأولية لدى «كبلر» مات سميث: «أدى استمرار ضعف صادرات الخام، بالتزامن مع قفزة ضخمة في الواردات، إلى تسجيل ثاني أكبر زيادة في مخزونات الخام في التاريخ، مع حدوث الجزء الأكبر من الزيادة على ساحل الخليج الأمريكي».



وارتفعت مخزونات الخام على ساحل الخليج الأمريكي بأكبر وتيرة أسبوعية لها منذ يناير 2023، كما ارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم بمدينة كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.6 مليون برميل.



تمديد الخسائر



ومددت العقود الآجلة للخام الأمريكي وخام برنت خسائرها في البداية عقب صدور البيانات، التي أظهرت الزيادة الكبيرة والمفاجئة في المخزونات، قبل أن تستقر الأسعار دون تغيير يُذكر.



وتراجعت صادرات النفط الخام الأمريكية خلال الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2025، عند 3.06 مليون برميل يومياً، كما سجلت أدنى مستوياتها منذ بداية الحرب مع إيران، التي عززت خلالها الولايات المتحدة دورها كمورد رئيسي للنفط عالمياً لسد فجوات الإمدادات الناتجة عن نقص الخام القادم من الشرق الأوسط.