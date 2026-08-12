في حين استأنفت مليشيا الحوثيين هجماتها على حركة الشحن التجاري الدولي في المنطقة، أعلنت بعثة «أسبيدس» البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء) أن أصولها العسكرية وفرت الحماية لدفعة من السفن التجارية أثناء عبورها البحر الأحمر، غربي اليمن.



وقالت مهمة «أسبيدس» في منشور على منصة «إكس»: «أكملت السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر رحلتها بأمان تحت حماية أصولنا العسكرية الموجودة في المنطقة»، مؤكدة أن وجودها البحري يساهم في الحفاظ على أحد أهم الممرات المائية في العالم مفتوحاً وآمناً.



وتعد هذه الدفعة الثانية من السفن التي تعلن البعثة حمايتها خلال الشهر الجاري، بالتزامن مع عودة الهجمات الحوثية على الملاحة التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.



وجاء ذلك بعد هجوم تعرضت له السفينة «تهامة» في باب المندب، وأسفر، وفق مصادر يمنية ووكالة «رويترز»، عن مقتل أربعة من أفراد طاقمها واثنين من عناصر الإنقاذ اليمنيين، إضافة إلى إصابة آخرين.



وتعمل عملية «أسبيدس» منذ فبراير 2024 بموجب تفويض دفاعي يركز على حماية السفن المدنية وأطقمها وضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه الدولية المحيطة بهما. ووفق بيانات الاتحاد الأوروبي، دعمت المهمة منذ إطلاقها مرور أكثر من 1960 سفينة تجارية، وقدمت حماية مباشرة لأكثر من 650 سفينة.



وقد وثقت البعثة خلال الأشهر الماضية عمليات حماية ومساندة لسفن تجارية أثناء عبورها البحر الأحمر، من بينها حماية قدمتها فرقاطات أوروبية خلال يوليو الماضي.



ويأتي التصعيد الحالي في وقت تشهد المنطقة توتراً متزايداً على خطوط الملاحة.



من جهة أخرى، أكدت القيادة المركزية الأمريكية إجبارها 59 سفينة على تغيير مسارها وتعطيل 3 أخرى تنفيذاً للحصار على إيران.