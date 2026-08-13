يشهد العالم اليوم طفرة متسارعة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، طالت مختلف القطاعات والمهن، ولم تكن المنظومة القانونية بمعزل عن هذا التحول الخاطف. ومع ظهور نماذج التوليد اللغوي والتحليل الفوري للبيانات، برز سؤال يُطرح بجدية في الأوساط القانونية والأكاديمية: هل نحن أمام تقنية تستعد لسحب البساط من تحت أقدام المحامين، أم أننا أمام أداة تمكين تُعيد تشكيل المهنة وتطوير أدواتها؟



ثورة في الكفاءة والسرعة



لا يمكن إنكار أن الذكاء الاصطناعي أحدث نقلة نوعية في جانب «الأعمال المادية والتحليلية» للمحاماة. فالخوارزميات الحديثة أصبحت قادرة على فحص آلاف السجلات القضائية، وتلخيص العقود المعتمدة، في ثوانٍ معدودة؛ وهي مهام كانت تستغرق من المساعدين القانونيين والمحامين أياماً طويلة.



هذه السرعة الفائقة لا تقتصر فائدتها على توفير الوقت والجهد فحسب، بل تسهم بشكل مباشر في رفع جودة الاستشارات، وتقليل هامش الخطأ البشري في البحث، وتمكين مكتب المحاماة من التركيز على الاستراتيجيات القانونية الأهم بدلاً من الاستغراق في الأعمال الروتينية.



روح القانون وحس المنطق القضائي



ورغم هذا الذهول من قدرات الآلة، فإن قراءة الواقع من منظور قضائي وأكاديمي تكشف لنا عن ثغرة عميقة لا يمكن للذكاء الاصطناعي ردمها؛ ألا وهي «روح القانون» و«المحاكمة العقلية والإنسانية».



إن المحاماة ليست مجرد عملية استرجاع لنصوص نظامية أو صياغة قوالب جاهزة، بل هي بالأساس علم وفن يعتمد على فهم السياقات البشرية المعقدة، واستنباط المقاصد الشرعية والنظامية، وبناء الحجة والدفع القانوني المتزن. فالقضية الواحدة قد تتغير معالمها كلياً بناءً على ظروف واقعية، أو تقييم لنوايا الأطراف، أو تقدير المصلحة والعدالة؛ وهي أمور تتطلب حساً قضائياً ومنطقاً إنسانياً تعجز الخوارزميات عن استيعابه، لأنها تعمل وفق المنطق البرمجي والاحتمالي، لا وفق الإدراك الأخلاقي والقيمي.



ويُضاف إلى ذلك ثغرة دقيقة تُعرف تقنيًا بـ«الهلوسة البرمجية»؛ حيث تُنتج بعض نماذج الذكاء الاصطناعي أحيانًا مخرجات قانونية مضللة، كاستشهادها بمواد نظامية ببيانات وأرقام غير دقيقة، أو ربط نصوص بمدلولات غير متطابقة مع واقع النظام النافذ. هذا الخلل الفني يؤكد أن التقنية قد توفر سرعة البحث، لكنها لا تضمن سلامة الاستدلال، مما يجعل التدقيق القانوني البشري شرطاً أساسياً لا مناص منه لضمان حماية الحقوق وسد باب التضليل.



بالإضافة إلى ذلك، تقف المسؤولية المهنية والأخلاقية حائلاً دون إسناد القرار القانوني للآلة؛ فالسرية بين المحامي وموكله، والالتزام بأخلاقيات المرافعة، والمحاسبة على الخطأ المهني، كلها مبادئ قانونية تستلزم وجود عنصر بشري مسؤول أمام القانون والمجتمع.



من «المنافسة» إلى «التكامل»



إن الحديث عن إحلال الذكاء الاصطناعي محل المحامي بشكل كامل هو طرح يجانبه الصواب؛ فالواقع يشير إلى أن المنافسة ليست بين «المحامي» و«الذكاء الاصطناعي»، بل بين «المحامي الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي» و«المحامي الذي يرفض مواكبة التطور».



نحن نسير نحو مرحلة من التكامل الذكي، يكون فيها الذكاء الاصطناعي مساعداً بحثياً وفنياً فائق القوة، بينما يظل المحامي هو القائد الاستراتيجي الذي يستقرئ الواقعة، ويصيغ منطق الدفاع، ويخاطب وجدان المحكمة.