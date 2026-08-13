«التوطين» أهم ركائز الدول لبناء اقتصاد مستدام، وإستراتيجية تهدف إلى تمكين أبناء الوطن من المشاركة الفاعلة في التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ورفع تنافسية سوق العمل.

تتجاوز أهداف «التوطين» من توفير فرص عمل للكوادر الوطنية المؤهلة إلى نقل المعرفة والخبرات، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، ورفع إنتاجية المنشآت، وتعزيز الابتكار، وتحقيق التوازن بين احتياجات القطاع الخاص ومتطلبات التنمية الوطنية.

إذن؛ فالتوطين مسؤولية وطنية مشتركة، غير أن نجاحه لا يتحقق بقرارات تنظيمية فقط، بل بالشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية. فالمطلوب، ليس توظيف المواطن فحسب، وإنما الاستثمار في تدريبه، وتطوير مهاراته، وتمكينه من النمو الوظيفي، وتوفير بيئة عمل جاذبة تضمن استقراره وإنتاجيته.

والتوطين الناجح يقوم على مبدأ الكفاءة والاستحقاق القائمة على التأهيل والقدرة على الإنجاز، مما ينعكس إيجاباً على أداء المنشأة ويعزز ثقة المستثمر.

وفي المملكة، يشكل التوطين جزءاً أساسياً من مستهدفات «رؤية 2030» الساعية لتنمية رأس المال البشري، ورفع مشاركة المواطن في سوق العمل، وبناء اقتصاد مزدهر يقوده أبناؤه بكفاءة وتميز، وكل فرصة تُمنح لمواطن مؤهل، وكل برنامج يطور مهاراته، وكل منشأة تستثمر في كوادرها الوطنية؛ هي لبنة جديدة في بناء اقتصاد أكثر قوة، ومجتمع أكثر استقراراً، ومستقبل أكثر ازدهاراً للوطن وأبنائه.