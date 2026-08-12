توصلت إدارة النادي الأهلي إلى اتفاق مع لاعب الوسط الفرنسي إنزو ميو على مغادرة صفوف الفريق خلال الموسم الحالي، ضمن تحركات الإدارة لإعادة ترتيب قائمة اللاعبين الأجانب، وفتح المجال أمام التعاقد مع لاعب محور جديد خلال الأيام القادمة، وفق الحاجات الفنية للفريق.



وتعمل الإدارة الأهلاوية كذلك على إنهاء ملف الظهير البلجيكي ماتيو دامس، ومغادرته خلال الفترة القادمة، في إطار عملية إعادة هيكلة بعض المراكز، ومنح الجهاز الفني خيارات تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة.



وتسابق الإدارة الرياضية في الأهلي الوقت لإغلاق الملفات العالقة وتدعيم المراكز التي حددها الجهاز الفني، قبل الدخول في سلسلة من الاستحقاقات المهمة، إذ ينتظر الفريق موسم مزدحم بالمنافسات، يتضمن كأس القارات، ودوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس السوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين.



ويأتي التحرك نحو الاستغناء عن ميو رغم حضوره مع الفريق خلال الموسم الماضي، إذ تشير إحصاءات دوري روشن الرسمية لموسم 2025-2026 إلى مشاركته في 24 مباراة أساسياً ومباراة بديلاً، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3، ولعب 1945 دقيقة، وحصل على 9 بطاقات صفراء دون أي بطاقة حمراء.



وعلى مستوى جميع المسابقات، كان للفرنسي حضور مؤثر بقميص الأهلي، ومن أبرز محطاته تسجيله ثنائية أمام ناساف في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما تشير الإحصاءات المتاحة لمسيرته في موسم 2025-2026 إلى وصوله إلى 37 مشاركة و8 أهداف في مختلف البطولات.



أما البلجيكي ماتيو دامس، الذي انضم إلى الأهلي في يناير 2025 بعقد يمتد حتى 2029، فشارك في دوري روشن خلال موسميه مع الفريق؛ وتظهر بيانات رابطة الدوري تسجيله 10 مباريات أساسياً ومباراتين بديلاً في موسم 2024-2025، ثم 9 مباريات أساسياً ومباراة بديلاً في موسم 2025-2026، دون تسجيل أهداف.



وسجل دامس في دوري روشن خلال موسم 2025-2026 تمريرة حاسمة واحدة ولعب نحو 739 دقيقة، في الوقت الذي تسعى الإدارة الأهلاوية إلى حسم مستقبله بالتزامن مع إعادة ترتيب قائمة الأجانب، وصولاً إلى القائمة التي سيدخل بها الفريق تحديات الموسم الجديد.



وبذلك تبدو الأيام القادمة حاسمة في سوق الأهلي، إذ يرتبط خروج ميو ودامس بالتحركات المنتظرة لتدعيم الفريق، وفي مقدمتها صفقة المحور الأجنبي التي تعمل الإدارة على حسمها قبل المواعيد التنافسية القادمة.