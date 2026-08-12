اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية مساء اليوم استعداداته لانطلاق منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يستهل مشواره بمواجهة نظيره الشباب مساء غدٍ (الخميس) في العاصمة الرياض.



وأجرى القادسية تدريبه الختامي على ملعبه بالخبر بقيادة المدرب الإيرلندي بريندان رودجرز، وركّز الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية، وطبّق عدداً من الجمل الفنية التي يعتزم الاعتماد عليها خلال اللقاء.



من جهته، أبدى مدرب القادسية رودجرز تطلعه إلى تقديم فريقه بداية قوية، موضحاً أن «الشباب فريق قوي، لكن تركيزنا الأول ينصب على أنفسنا وعلى تقديم مستوانا الحقيقي في افتتاحية موسم مشوق»، مؤكداً أن المباراة الأولى تمثل تتويجاً للعمل الذي بذله الفريق خلال فترة الإعداد.



ويدخل القادسية الموسم الجديد بعدما أنهى منافسات الموسم الماضي في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن، فيما تنتظره مشاركة في أربع بطولات، هي دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب كأس السوبر السعودي.