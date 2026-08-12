حقق التطبيق الوطني الشامل «توكلنا» المرتبة الأولى في رضا المستفيد ضمن نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية لعام 2026، الصادرة عن هيئة الحكومة الرقمية، في إنجاز يعكس مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات التي يقدمها التطبيق، وما يشهده من تطوير مستمر لتقديم تجربة رقمية متكاملة وسهلة وموثوقة للمواطنين والمقيمين والزوار.

ودخل التطبيق ضمن أعلى 10 منصات رقمية حكومية في النتيجة العامة للمؤشر، محتلاً المرتبة الخامسة، إلى جانب تحقيقه مرتبة متقدمة في منظور تجربة المستخدم، بحلوله تاسعاً ضمن أعلى 10 منصات حكومية في هذا المنظور، بما يعكس تطور تجربة التطبيق وقدرته على مواكبة حاجات المستفيدين وتقديم الخدمات الحكومية عبر تجربة رقمية موحدة ومتكاملة.

ويأتي هذا التقدم امتداداً للتطوير المستمر الذي يشهده التطبيق الوطني الشامل «توكلنا»، الذي يعمل على جمع الخدمات والمعلومات والوثائق الحكومية في مكان واحد، وتسهيل الوصول إليها من خلال تجربة رقمية مترابطة، بما يسهم في اختصار رحلة المستفيد ورفع كفاءة الاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية.

ويُعد مؤشر نضج التجربة الرقمية للخدمات الحكومية أحد المؤشرات التي تطورها هيئة الحكومة الرقمية لقياس نضج أبرز المنصات والخدمات الحكومية الرقمية سنوياً، ويستند في تقييمه إلى مناظير تشمل رضا المستفيد، وتجربة المستخدم، والتعامل مع الشكاوى، والتقنيات والأدوات، بهدف دعم الجهات الحكومية في رفع مستوى نضج التجربة الرقمية وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.